Женева, Швейцария, , 04:08 — REGNUM Предположение о том, что две трети населения планеты могут заразиться коронавирусом нового типа при неблагоприятном сценарии, сделал советник при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Айру Лонджини, 13 февраля сообщает агентство Bloomberg.

По его словам, несмотря на то, что в Китае введены жесткие карантинные меры, это не поможет остановить распространение заболевания, поскольку они были приняты слишком поздно и вирус успел проникнуть в разные районы Китая, а также в другие государства.

Лонджини в своих рассуждения опирается на статистику, согласно которой каждый инфицированный заражает еще двух или трех человек. Эксперт отметил, что даже в случае уменьшения этого показателя в два раза, эпидемия затронет третью часть населения Земли.

Как сообщало ИА REGNUM, 15−16 февраля в Китай должны прибыть все специалисты международной группы ВОЗ по коронавирусу.

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