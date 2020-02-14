Москва, , 03:48 — REGNUM День для голосования по изменениям в Конституцию России будет выбираться таким образом, чтобы гражданам было удобно принять в нём участие, заявил 13 февраля сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон страны Андрей Клишас.

«Президент (РФ Владимир Путин) свою позицию сформулировал, что это точно будет дополнительный выходной день, который не будет отниматься от уже согласованных с правительством выходных, но, скорее всего, в середине недели», — цитирует Life сенатора.

Клишас добавил, что голосование, предположительно, состоится ближе к концу апреля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Владимир Путин предложил провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день, который станет выходным.

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