Тегеран, , 23:58 — REGNUM Удар готов нанести Иран по Израилю и по США, если те совершат «даже малейшую ошибку», заявил 13 февраля командующий КСИР Хосейн Салами, сообщает Reuters.

Напомним, 3 января 2020 г. в результате ракетной атаки США был убит один из командующих КСИР Касем Сулеймани. Американцы заявили, что таким образом отплатили Ирану за его действия в Ираке в конце прошлого года.

13 февраля американские сенаторы проголосовали за резолюцию, ограничивающую возможность президента США начать военные действия в отношении Ирана. Однако она может быть заветирована главой Штатов.

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