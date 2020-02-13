Париж, , 23:08 — REGNUM Франция присоединилась к программе «Объединенные космические операции» (CSpO), сообщила 13 февраля министр обороны страны Флоранс Парли в Twitter.

По ее словам, теперь Франция вместе с шестью другими участниками инициативы CSpO будет принимать меры по укреплению позиций и координации совместных действий в космосе.

«Космос имеет важное значение для всех. Вместе мы будем отстаивать свободную дорогу в космос», — написала Парли на странице в Twitter.

Напомним, в инициативу «Объединенные космические операции» входят Британия, США, Канада, Новая Зеландия, Австралия, Германия и Франция.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года страны-члены НАТО утвердили военно-космическую концепцию альянса.

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