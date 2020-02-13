Вашингтон, , 22:41 — REGNUM Глава Соединённых Штатов Дональд Трамп — шут, написал 13 февраля кандидат в президенты США от Демпартии Майкл Блумберг в Twitter.

В ответ на заявление Трампа о том, что Блумберг — это «163-сантиметровая масса безжизненной энергии», бывший мэр Нью-Йорка написал:

«Дональд Трамп, у нас много общих знакомых в Нью-Йорке. За твоей спиной они смеются и называют сумасшедшим ярмарочным шутом».

Демократ также заявил, что избиратели знают о состоянии, которое Трамп унаследовал, но потом «разбазарил его глупыми сделками и некомпетентностью».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп заявил, что у Блумберга в борьбе за президентское кресло есть шанс победить другого демократа — «сумасшедшего Берни», подразумевая Берни Сандерса. Этот шанс ему, по словам Трампа, дают большие деньги.

Также Трамп посмеялся над небольшим ростом Блумберга.

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