Вашингтон, 13 февраля 2020, 22:41 — REGNUM Глава Соединённых Штатов Дональд Трамп — шут, написал 13 февраля кандидат в президенты США от Демпартии Майкл Блумберг в Twitter.
В ответ на заявление Трампа о том, что Блумберг — это «163-сантиметровая масса безжизненной энергии», бывший мэр Нью-Йорка написал:
Демократ также заявил, что избиратели знают о состоянии, которое Трамп унаследовал, но потом «разбазарил его глупыми сделками и некомпетентностью».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп заявил, что у Блумберга в борьбе за президентское кресло есть шанс победить другого демократа — «сумасшедшего Берни», подразумевая Берни Сандерса. Этот шанс ему, по словам Трампа, дают большие деньги.
Также Трамп посмеялся над небольшим ростом Блумберга.
Читайте ранее в этом сюжете: Выборы президента США. Трамп оценил шансы Сандерса и Блумберга