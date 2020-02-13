Бишкек, 13 февраля 2020, 17:40 — REGNUM Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении Акрама Мадумарова на должность вице-премьер-министра Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В правительстве 42-летний Акрам Мадумаров будет курировать силовой блок и заниматься вопросами границ.
Отметим, что до назначения на этот пост Мадумаров в течение последних десяти месяцев занимал должность полномочного представителя правительства в Баткенской области. Ранее он возглавлял государственную кадровую службу и работал на посту первого заместителя руководителя Аппарата президента Киргизии.
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