Екатеринбург, , 17:25 — REGNUM Расследование «отравления Скрипалей» может продолжаться годами, заявила 13 февраля посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт.

Об этом она сообщила на встрече с журналистами в Екатеринбурге.

Напомним, Лондон, Вашингтон и другие страны Запада продолжают обвинять Россию в причастности к так называемому «отравлению Скрипалей» в британском городе Солсбери в марте 2018 года.

По этому поводу Британия и целый ряд западных стран ввели новые санкции против России, однако до сих пор не представлено ни одного доказательства не только причастности Москвы к этому «отравлению», но и самого факта отравления.

Более того, фигурировавшая в этом деле как потерпевшая гражданка РФ Юлия Скрипаль до сих пор удерживается британскими властями в неизвестном месте. Лондон утверждает, что это сделано по её желанию, однако ни письменных, ни видеосвидетельств этого «желания» так и не было предоставлено.

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