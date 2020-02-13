Киев, , 17:24 — REGNUM У нынешнего правительства Украины есть цель создать во всех областях страны специальные офисы европейской интеграции.

Об этом сегодня, 13 февраля, в рамках визита в Харьков заявил вице-премьер-министр по евроинтеграции Дмитрий Кулеба, передает корреспондент ИА REGNUM.

Эти офисы, заявил Кулеба, должны представлять собой эффективные институты для привлечения инвестиций и «распространения европейских ценностей» на уровне регионов Украины.

«Речь идет о проведения тренингов местных руководителей объединенных территориальных общин, представителей областного уровня по работе с европейскими средствами, по развитию программ с ЕС. Чтобы каждый гражданин чувствовал конкретные преимущества и пользу от европейской интеграции, которая позволяет повышать качество жизни людей и создавать правильные, хорошие условия для бизнеса», — пояснил чиновник.

Кулеба заявил, что в качестве пилотного проекта подобный офис уже создан в Херсонской области Украины, а Харьковский регион — на очереди.

Вместе с тем он не стал уточнять, кто финансирует данный проект и во сколько он обходится госбюджету страны.

ИА REGNUM напоминает, что накануне, на встрече президента Зеленского с европейским комиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Вархеи, Украина и ЕС согласовали главные задачи на нынешний год.