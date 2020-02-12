Киев, , 18:08 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 12 февраля, провел в Киеве встречу с европейским комиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Вархеи.

Отчет о мероприятии публикует пресс-служба президента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, стороны согласовали приоритеты взаимодействия Киева и Брюсселя на текущий год.

Как заявили по итогам переговоров, в частности, подписание договора о совместном авиационном пространстве, начало переговоров о «промышленном безвизе», углубление сотрудничества в цифровой сфере, взаимодействие в рамках «Европейского зеленого договора» и начало обновления дополнений к соглашению об ассоциации.

Кроме того, Зеленский в своем отметил, что Украина ждет инвестиционной поддержки ЕС и стран-членов.

ИА REGNUM напоминает, что Украина активно заявила о пересмотре соглашения об ассоциации в ЕС осенью прошлого года.

Накануне премьер-министр Гончарук сообщил, что Украина планирует в «ближайшее время» начать подготовительную работу по актуализации торговой части соглашения, чтобы в следующем году выйти на подписание обновленного документа.