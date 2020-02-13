Кишинёв, , 17:03 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон заявил о риске иностранного вмешательства в президентские выборы в конце 2020 года. Об этом Додон заявил на расширенном заседании коллегии Службы информации и безопасности страны, передает ИА REGNUM.

Он призвал спецслужбу «противостоянии угрозам и попыткам осуществления подрывных действий, исходящим от экстремистских сил как внутри страны, так и из-за рубежа». В год президентских выборов, по его словам, «появятся новые риски и угрозы, в том числе из-за рубежа, в адрес независимости Республики Молдова».

Он не уточнил, с чьей стороны могут исходить такие угрозы, но призвал СИБ к «использованию всех законных рычагов для противодействия попыткам ограничения эффективности и функциональности государственных органов».

Напомним, президентские выборы в Молдавии пройдут в конце 2020 года.