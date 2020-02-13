Сараево, , 16:00 — REGNUM Член президиума Боснии и Герцеговины от боснийских сербов Милорад Додик заявил 13 февраля, что «Республика Сербская встала на путь выхода из БиГ, откуда нет возврата», сообщает агентство «Танюг».

"Мы сделаем это, и нас не остановят ни США, ни кто-либо другой, потому что мы считаем, что Дейтонское соглашение было нарушено, главным образом из-за вмешательства международного фактора», — сказал Додик журналистам.

По его словам, «время покажет, насколько серьезна в этом отношении Республика Сербская».

«В Республике Сербской должны решить: принять тот факт, что ложные махинации посольств США и Запада подрывают наши права, или что Республика Сербская делает то, что должна», — сказал Додик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посольство США в БиГ, комментируя решение руководства Республики Сербской не участвовать в работе органов власти на уровне БиГ до тех пор, пока не будет принят новый закон о Конституционном суде, исключающий иностранных судей, заявило, что Конституционный суд Боснии и Герцеговины является высшей инстанцией, которая определяет, что предписывает, а что не предписывает конституция страны.

Ранее Конституционный суд БиГ принял решение о том, что статья 53 Закона о сельскохозяйственных землях Республики Сербской противоречит конституции.

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