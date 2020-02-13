Москва, , 15:39 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отлично понимает, что если проблема Идлиба будет решена, то всё пребывание турецких войск в Сирии станет бессмысленным, считает военный эксперт Изборского клуба Владислав Шурыгин. Об этом он заявил 13 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Эрдоган — человек очень эмоциональный. Но нужно понимать, что он абсолютный практик. У него железная воля и чёткое понимание того, чего он хочет. Он отлично понимает, что если сейчас проблема Идлиба будет решена, то всё пребывание Турции на территории Сирии становится бессмысленным. И нужно будет уходить. У него задача — вбить копьё, вокруг которого можно обмотаться и остаться», — сказал Шурыгин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что официальная Москва не принимает обвинений со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который утверждает, что сирийская и российская армии наносят удары по мирным жителям в сирийской провинции Идлиб.

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