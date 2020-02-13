Кишинёв, , 15:23 — REGNUM Правительство Молдавии отозвало шесть послов, среди которых посол в Австрии и при ОБСЕ Виктор Осипов, назначенный туда прежней властью при олигархе Владимире Плахотнюке и отметившийся там серией антироссийских инициатив. Как передает ИА REGNUM, среди отозванных также посол Молдавии в Румынии Михай Грибинча, известный своими румыноунионистскими взглядами и ранее вступивший в конфликт с президентом Игорем Додоном.

Кроме них должностей лишились посол Молдавии в Чехии Виталий Русу, посол в Швеции Вячеслав Добындэ, посол в Болгарии Штефан Горда и посол в Китае Денис Желималае.

О том, кто сменит отозванных глав дипмиссий пока не сообщается, как не было официально объявлено и о причинах их отзыва. Указ об отзыве послов уже подписал президент Додон.