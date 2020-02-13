Минск, , 14:21 — REGNUM В Белоруссии планируют изменить законодательство, регламентирующее государственные символы, заявил министр юстиции Олег Слижевский, сообщает 13 февраля БелТА.

Как сообщила «Комсомольская правда. Белоруссия», Землю, изображённую на гербе Белоруссии, хотят повернуть так, чтобы была видна не территория Евразии, а территория Западной Европы.

Кроме того, планируют укрупнить звезду в верхней части герба и изменить её форму, чтобы символ не казался «воинственным». Надпись на ленте внизу тоже станет крупнее.

Последний раз герб Белоруссии меняли в 2012 году — было скорректировано число лепестков на цветах льна, а также изменились шрифты и оттенки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей, отвечая на вопрос о выходе страны из зоны влияния России, заявил что страна, к сожалению, не может быть перенесена в другое место, а значит всегда будет находиться в зоне интересов крупных соседей.

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