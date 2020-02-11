Москва, , 09:45 — REGNUM Возможность новой встречи лидеров «нормандского формата» в апреле оказалась под вопросом из-за заявлений украинской стороны и степени выполнения ею «Парижского пакета» договоренностей по урегулированию в Донбассе. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко РИА Новости.

Об апрельской встрече в Берлине, напомнил дипломат, главы государств «нормандской четвёрки» договорились на декабрьском саммите в Париже. Стороны достигли тогда и других договорённостей, например о разведении сил на трех новых участках линии соприкосновения в Донбассе, открытии новых пунктов пропуска, разминировании, обмене пленными, закреплении Киевом «формулы Штайнмайера» и согласовании правовых аспектов особого статуса Донбасса.

Пока произошёл только обмен удерживаемыми лицами, прочие договорённости не выполнены.

«Поведение украинцев в Контактной группе и звучащие из Киева заявления вызывают сомнение в том, что до апреля это удастся осуществить», — сказал Руденко.

Замглавы МИД добавил, что без прогресса в выполнении «Парижского пакета» говорить о точных сроках нового саммита не приходится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выразил сомнения в том, что в апреле произойдёт очередная встреча лидеров стран «нормандской четвёрки». Нет признаков подготовки к встрече, отметил он.

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