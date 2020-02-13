Москва, , 12:48 — REGNUM Российский президент Владимир Путин относится к народу Украины с огромным уважением. Об этом заявил 13 февраля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя итоги соцопроса об отношении жителей России и Украины друг к другу.

«Президент Путин всегда с огромным уважением относился и продолжает относиться к украинскому народу», — подчеркнул Песков и добавил, что прежнее украинское руководство не отвечало в этом отношении взаимностью.

Он выразил недоверие результатам опроса, согласно которым в России ухудшилось отношение к жителям Украины, а на Украине — к России. Инструментарием опросов можно играть, как в напёрстки, пояснил Песков.

Русофобия на Украине в последние годы стала частью внутренней политики, это не могло не дать печальных последствий, добавил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее социологи указали, что 47% жителей России относятся к Украине плохо. На Украине негативно относятся к российскому народу 39% опрошенных.

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