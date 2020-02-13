Москва, , 11:59 — REGNUM Прежде чем ужесточать наказание за нарушение тишины, следует наделить правоохранительные органы полномочием привлекать к ответственности нарушителей тишины. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Он напомнил, что требования к соблюдению тишины устанавливаются регионами. Для реализации норм региональные власти должны заключать соглашения с органами внутренних дел. Но не все субъекты РФ это сделали.

«Мы считаем, что надо принять наш законопроект, который находится на рассмотрении Госдумы, и дать полномочия органам внутренних дел привлекать к ответственности тех, кто в ночное время нарушает закон о тишине, создавая невыносимые условия для наших граждан», — заявил Нилов.

Чаще всего этим грешат строительные кампании, отметил парламентарий.

В Совфеде разработали поправки в КоАП, которыми предлагается ввести запрет на шум в воскресенье и нерабочие праздничные дни, а также в будние и субботу с 13 до 15 часов и с 19 до 9 утра.

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