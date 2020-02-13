Токио, , 10:49 — REGNUM Россия заинтересована в решении проблемы мирного договора с Японией и продолжает переговоры вопреки «достаточным разногласиям». Об этом сообщил посол РФ в Токио Михаил Галузин в интервью РИА Новости, опубликованном 13 февраля.

По его словам, неверно считать, что стороны не заинтересованы в решении этого вопроса. Нельзя также сказать, что переговоры зашли в тупик.

«Я не могу говорить за японскую сторону, но скажу за российскую, что мы привержены необходимости заключения мирного договора», — отметил дипломат.

Галузин пояснил, что у России и Японии различаются оценки итогов Второй мировой войны и взгляды по территориальному урегулированию, а именно — позиции по Южным Курилам. Для сближения разных позиций нужны кропотливые переговоры и создание благоприятной атмосферы, добавил он.

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