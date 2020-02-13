Амстердам, , 08:26 — REGNUM 12 февраля король Нидерландов Виллем-Александр встретился с членами группы, которая ведёт следствие по делу MH17. Встреча произошла в преддверии судебного процесса по данному делу, который начнётся 9 марта.

Сотрудники прокуратуры, полиции и Министерства юстиции и безопасности рассказали, с чем они сталкивались в ходе работе по делу малайзийского «Боинга». В ходе беседы, в частности, был затронут вопрос о сложности подобных дел. Речь также шла о поддержке, которая со стороны следствия оказывается родственникам погибших.

Следствие выдвинуло обвинения против четырёх подозреваемых: И. Стрелков, С. Дубинский, О. Пулатов и Л. Харченко. Им предъявлен обвинения в том, что своими действиями вызвали гибель самолёта, и в убийстве 298 человек. Следствие будет проходить в юридическом комплексе недалеко от аэропорта Схипхол.