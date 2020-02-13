Приштина, , 00:16 — REGNUM Вечером 11 февраля пресс-секретарь специального представителя президента США по диалогу между Косово и Сербией Ричарда Гренелла Дик Кастин заявил, что Соединенные Штаты не аннулируют проекты и инвестиции в Косово, чтобы заставить новое правительство снять пошлину 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины и отказаться от планов по введению режима взаимности в отношениях с Сербией.

Таким образом Кастин прокомментировал в интервью для «Голоса Америки» (СМИ — ин. агент) появившееся на сайте косовского телекоммуникационного агентства RTK сообщения о том, что в ходе встречи с новым премьер-министром Косово Альбином Курти Гренелл якобы заявил, что Соединенные штаты готовы предоставить Косово кредиты «на много миллионов долларов», однако до тех пор, пока правительство Косово не снимет пошлины и не откажется от планов по введению режима взаимности, они будут аннулированы.

Пресс-секретарь Гренелла пояснил, что пошлина 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины вредят экономике Косово и снижают прибыли предпринимателей, действующих на территории края, в том числе и американских инвесторов. Введение «режима взаимности» также создаст барьеры в торговле между Косово и Сербией, крайне нежелательные для американских инвесторов в крае.

Таким образом, возможный отток американских инвестиций из края будет иметь не политические, а экономические причины.

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