Каракас, , 20:59 — REGNUM Люди, которые хотели встретить Хуана Гуайдо в аэропорту Венесуэлы, пострадали из-за «режима», заявил 12 февраля венесуэльский оппозиционер, передаёт TVV.

Выступая в Каракасе перед своими сторонниками, Гуайдо прокомментировал вчерашний инцидент в аэропорту Майкетия, когда пытавшиеся встретиться с ним журналисты, а также некоторые члены парламента, пострадали.

По словам Гуайдо, они пострадали от рук «вооружённых диктатурой гражданских лиц». Под диктатурой он подразумевал законные власти Венесуэлы.

Напомним, Гуайдо 11 февраля в очередной раз вернулся в страну из иностранного вояжа.

https://twitter.com/diariodlosandes/status/1227320966881193984

В Майкетия на журналистов и парламентариев, которые хотели подойти к Гуайдо, набросились сотрудники авиакомпании Conviasa, пострадавшей от очередных американский санкций. В результате пострадали восемь журналистов.

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