Иерусалим, , 20:30 — REGNUM Публикация ООН списка бизнесменов, которые сотрудничают с предприятиями на Западном берегу Иордана, является уступкой врагам Израиля, говорится в опубликованном 12 февраля заявлении израильского министра иностранных дел Исраэля Каца.

Речь идёт о публикации Управления Верховного комиссара ООН по правам человека перечня из ста с лишним фирм, которые ведут бизнес с еврейскими поселениями на палестинской территории — Западном берегу.

Кац «Публикация УВКПЧ чёрного списка компаний, сотрудничающих с поселениями, является позорной уступкой давлению со стороны стран и организаций, заинтересованных в нанесении ущерба Израилю».

Он назвал такие действия ООН камнем в огород Израиля. Кац пообещал, что с этих пор отношения Израиля к Совету по правам человека не будет прежним.

Напомним, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет 12 февраля обнародовал список из 112 предприятий, которые ведут сотрудничество с еврейскими поселениями на Западном берегу.

94 из них — израильские. Израиль пытается добиться признания законности этих поселений, хотя ООН с этим не согласна.

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