Москва, , 20:17 — REGNUM Перекрытие Северо-Крымского канала является преступлением, дамбу, которую построил предыдущий президент Украины Пётр Порошенко, нужно разрушить, как Берлинскую стену. Об этом 12 февраля заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия»), обращаясь к нынешнему руководству Украины.

«Я понимаю, что у отдельных полоумных персонажей наступает помутнение сознания, когда нянечка забывает дать им с утра пилюли и выпускает в интернет. И вот, орды нациков бушуют: «Нельзя пускать воду в Крым! Даже за деньги!». Такие вурдалаки вообще готовы ударить по полуострову химическим оружием — ну, чтобы лишить не только воды, но и воздуха», — отметила Поклонская.

По её словам, сейчас могут произойти подвижки в устранении водной блокады Крыма, стороны ищут варианты и способы договориться.

«Ведь Пётр Порошенко перекрыл Северо-Крымский канал и лишил полуостров воды — хотел тут концлагерь устроить, чтобы мы умерли от жажды… Напомню: река Днепр течёт через три страны (Белоруссия, Украина и Россия) — и поэтому является международной рекой. Перекрытие Северо-Крымского канала является преступлением. Построив дамбу, вы затопляете украинские сёла, уничтожаете плодородные земли, истребляете озеро под Херсоном, загрязняете акваторию Чёрного и Азовского морей. И всё это под красивые мировые лозунги о защите климата и экологии. Я обращаюсь к Зеленскому. Эту дамбу нужно разрушить, как Берлинскую стену», — заявила депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за большого дефицита воды в водохранилищах Симферополя, власти города объявили об отключении горячего водоснабжения для горожан, однако позже отказались от этого решения. Позже крымские власти сообщили о поиске дополнительных источников для подачи воды в Симферополь и Ялту.

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