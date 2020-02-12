Сараево, , 18:53 — REGNUM Посольство США в Боснии и Герцеговине настоятельно призывает все стороны уважать решения Конституционного суда Боснии и Герцеговины и избираемых и назначаемых должностных лиц. Такой комментарий был распространен посольством 12 февраля.

Комментируя решение руководства Республики Сербской, которое приняло решение не участвовать в принятии решений на уровне БиГ до тех пор, пока не будет принят новый закон о конституционном суде, исключающем иностранных судей, в посольстве заявили сказали, что Конституционный суд Боснии и Герцеговины является высшей инстанцией, которая определяет, что предписывает, а не предписывает Конституция Боснии и Герцеговины.

«Нам еще предстоит услышать все детали того, что обсуждалось на сегодняшней встрече в Баня-Луке. Соблюдение конституционного порядка и конституционных обязательств — это не усмотрение, а обязательство любой страны Европы», — заключается в сообщении посольства.

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