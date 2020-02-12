Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 18:43 — REGNUM Президент Республики Сербской Желька Цвиянович заявила 12 февраля, что представители РС приостановят свою работу в учреждениях федерации Боснии и Герцеговины, пока не будет принят новый закон о Конституционном суде БиГ без иностранных судей.

«Участники согласны с тем, что представители РС в учреждениях БиГ должны приостановить свою работу по принятию решения по любому вопросу, находящемуся под юрисдикцией властей БиГ, до принятия нового закона о Конституционном суде БиГ без иностранных судей», — сказала Цвиянович после встречи с высокопоставленными представителями РС и представители сербских парламентских партий в Баня-Луке.

Конституционный суд БиГ состоит из девяти судей, двух боснийцев, сербов и хорватов и трех иностранных судей, избираемых Европейским судом по правам человека.

Напомним, что ранее Конституционный суд БиГ принял решение о том, что статья 53 Закона о сельскохозяйственных землях Республики Сербской противоречит конституции. В соответствии с законом собственником сельскохозяйственных земель в границах энтитета является РС.

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