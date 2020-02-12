Москва, , 17:52 — REGNUM Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев провели телефонные переговоры в среду, 12 февраля. Как сообщает пресс-служба Кремля, беседа состоялась по инициативе узбекистанской стороны.

«В русле обоюдной заинтересованности в дальнейшем динамичном развитии взаимовыгодных российско-узбекистанских связей обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня», — говорится в сообщении.

В том числе, как отмечается, лидеры обсудили «предстоящие контакты на различных уровнях»

В свою очередь пресс-служба президента Узбекистана сообщает, что в ходе беседы Путин и Мирзиёев подчеркнули «заметную активизацию контактов» между двумя странами на всех уровнях в 2019 году. В частности, было отмечено, что «устойчиво высокими темпами растут объёмы двустороннего товарооборота».

«За год создано 500 совместных предприятий, реализуются приоритетные инвестиционные проекты в ключевых отраслях экономики с участием ведущих российских компаний и банков», — говорится также в пресс-релизе.

Сообщается, что отдельное внимание было уделено подготовке повестки дня визита Шавката Мирзиёева в Россию, включая проведение в его рамках очередных форумов регионов и ректоров, медиа-форума и ряда других деловых мероприятий.

Также обсуждались перспективы взаимодействия Москвы и Ташкена в год председательства Узбекистана в СНГ. Кроме этого, лидеры обменялись мнениями по «актуальным международным и региональным вопросам», говорится в сообщении.

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