Москва, , 17:35 — REGNUM Западные страны пытаются представить «дело Скрипалей» как образчик действий Российской Федерации по дезинформации, но это совершенно ложный и не выдерживающий никакой критики подход. Об этом сегодня, 12 февраля, на регулярном брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова отметила общий тренд на негативное представление России в западных СМИ и обвинения в адрес Москвы о якобы распространении дезинформации.

Одним из образцов действий России по дезинформации западные СМИ пытаются представить дело Скрипалей. Однако пример этот совершенно неубедительный, так как за два прошедших года в том деле совершенно очевидна непричастность России.

Британская сторона за два года так и не представила общественности и не дала доступ к главным фигурантам дела — Сергею и Юлии Скрипаль. Лондон организовал только одно видеозаявление Юлии Скрипаль, которое носит явно срежиссированный характер.