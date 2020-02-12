Москва, 12 февраля 2020, 17:24 — REGNUM Давление на российские СМИ в странах Прибалтики не только не прекращается, а лишь усиливается. Об этом сегодня, 12 февраля, на регулярном брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова обратила внимание, что давление на российские СМИ в странах Прибалтики только нарастает. Одновременно с этим на Украине готовятся принять законопроекты «О медиа» и «О сопротивлении дезинформации». Оба этих законопроекта устанавливают цензуру в украинских СМИ и направлены исключительно против России.
Все это указывает на скоординированную кампанию по давлению и ограничению свободы слова.
Кроме того, это дискриминирует русских, проживающих в этих странах.
Захарова подчеркнула, что официальная Москва ждет реакции от международных правозащитных организаций и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
«Мы призываем международные и правозащитные организации дать свою оценку происходящему, в первую очередь ожидаем реакции ОБСЕ», — сказала представитель МИД России.