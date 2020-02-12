Москва, , 16:47 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что она приходит в ужас от того, как в ряде стран, которые считают себя цивилизованными, в средствах массовой информации позволяется издеваться над китайским народом, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса Covid-2019. Об этом Захарова заявила сегодня, 12 февраля, на регулярном брифинге.

«Я прихожу в ужас от прямого издевательства над Китаем и китайским народом, которое позволяют себе авторы западных СМИ, публикующих дезинформацию и откровенно манипулирующих на такой трагичной тем». — сказала Захарова.

Напомним, что вспышка коронавируса произошла в самом конце 2019 года в китайском городе Ухань. Особенность вируса в том, что им заражаются в основном мужчины монголоидной расы. Наибольшее число заболевших — китайцы.

Далее Захарова на китайском языке выразила слова солидарности с китайским народом.