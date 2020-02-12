Ташкент, 12 февраля 2020, 15:10 — REGNUM Генеральным секретарем национального Олимпийского комитета (НОК) Узбекистана избран Ойбек Косимов, сообщает 12 февраля издание Olamsport.com.
Кандидатура нового генсека была единогласно поддержана делегатами внеочередной ассамблеи НОК. Ранее Косимов занимал должность первого заместителя министра культуры и спорта.
Напомним, Ойбек Косимов возглавлял НОК Узбекистана до февраля 2018 года. 8 февраля 2020 года он был назначен первым заместителем президента НОК. Ранее должность генерального секретаря НОК возглавлял Жасур Матчанов.