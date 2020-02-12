Москва, , 14:07 — REGNUM В послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность укрепления суверенитета России. Особое значение приобретает независимость ключевых общественных институтов от внешнего влияния, в том числе финансовая. «В связи с этим, — пишет Агентство политических новостей, — более чем странным выглядит привязанность уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова к работе с Евросоюзом и Советом Европы». Речь идет о проекте «Защита прав предпринимателей в Российской Федерации от коррупционных практик» ПРЕКОП, второй этап которого завершился в декабре 2019 года.

Как отмечает издание, «борьба с коррупцией» выбрана сегодня недоброжелателями России основным вектором расшатывания государства и в качестве такового рекомендована оппозиции. Над этой темой, не покладая рук, работают зарубежные фонды, общественные организации, СМИ и отдельные беглые олигархи вроде Ходорковского, Невзлина и Пугачева, история собственных состояний которых густо замешана на коррупции. По какой причине в эту компанию устремился госслужащий Борис Титов, остается только догадываться. Но именно аппарат бизнес-омбудсмена назван главным бенефициаром и выгодополучателем средств, выделяемых Западом на данный проект».

Согласно данным «Резюме проекта «Защита прав предпринимателей в Российской Федерации от коррупционных практик на муниципальном уровне — ПРЕКОП II», опубликованного на сайте Совета Европы, бюджет ПРЕКОП II составляет 2 млн евро». Как пишет АПН, сейчас «документ загадочным образом исчез со страницы сайта, однако его текст все еще можно найти в кэше поисковых систем. Скорее всего, это объясняется попыткой скрыть источники спонсорской помощи. Ведь, согласно документу, полное управление проектом, в том числе и контроль над расходами, осуществляет отдел по вопросам сотрудничества в сфере борьбы с экономическими преступлениями департамента по противодействию преступности — генеральной дирекцией по правам человека и верховенству права Совета Европы, т. е. напрямую из Страсбурга».

«Если раньше, — продолжает издание, — финансирование шло за счет средств официальных межгосударственных объединений — Евросоюза и Совета Европы, то второй этап проекта проводился за счет так называемых «добровольных взносов» отдельных государств, в том числе Люксембурга и Норвегии. Но большая часть средств — около 782,3 тыс. евро — была получена из Великобритании. Напомним, что в Великобритании, как и в США, являющимися ее ближайшим партнером, Россия включена в список первоочередных угроз».

Между тем, пишет АПН, «дети российского омбудсмена получили гражданство Великобритании, учились там, работали, а дочь Титова до сих пор живет в Лондоне. Там же скрываются от правосудия основные клиенты — фигуранты «лондонского списка», опальные бизнесмены, возвращение которых на родину стало для Бориса Титова, судя по всему, основным приоритетом».

«Именно ПРЕКОП, — пишет издание, — чья цель, как заявлено, помочь малому и среднему бизнесу, Борис Титов считает чуть ли не своим главным достижением на посту бизнес-омбудсмена. Уполномоченный регулярно совершает поездки в европейские страны на различные семинары и конференции. При этом компанию ему почти всегда составляют персонажи с сомнительными биографиями из числа ближайших помощников. Проект, реализация которого полностью контролируется Советом Европы, широко освещается как на официальном сайте уполномоченного, так и в его личных социальных сетях. Еще в 2017 году в Борис Титов сообщал, что ПРЕКОП «стал основой нашей деятельности». По итогам ПРЕКОП II, на закрывающей конференции в Страсбурге, бизнес-омбудсмен говорил уже о полном сближении с Советом Европы: «Если когда-то мы начинали как две разные команды — российская и европейская — то сейчас мы пришли к полному пониманию и стали одним коллективом». Там же он рассыпался в благодарностях послам тех стран, откуда было получено финансирование».

По мнению Агентства политических новостей, «в России деятельность уполномоченного по защите прав предпринимателей выглядит более чем блекло. В частности, это могут подтвердить результаты прошедших в 2018 году президентских выборов, на которых Титов получил лишь 0,76%, проиграв даже Ксении Собчак. Его рейтинг фактически говорит о том, что малый и средний бизнес, чьи интересы Борис Титов призван отстаивать, его как уполномоченного до сих пор не воспринимает. На этом фоне описываемые Борисом Титовым перспективы от реализации ПРЕКОП выглядят не более чем пиаром. А помощь Совета Европы, Евросоюза, а теперь еще и анонимных «добровольцев» из недружественных стран, создает некий конфликт интересов, который уж точно не способствует укреплению суверенитета России. Еще в 2013 году, когда ПРЕКОП был презентован в нашей стране, полномочный посол, глава представительства Евросоюза в России Вигалудас Ушацкас, говоря о глобальных целях проекта, заявлял: «Мы предполагаем создать единое пространство — юридическое, экономическое, законодательное — от Лиссабона до Владивостока, поэтому данный проект крайне важен для нас». Но и тогда, и тем более, сейчас, в условиях санкционной войны и постоянных претензий к России со стороны Запада, экспансия под видом помощи в борьбе с коррупцией воспринимается, скорее, как угроза национальной безопасности. И проводником этой экспансии выступает бизнес-омбудсмен Титов».