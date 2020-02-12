Минск, , 14:00 — REGNUM «Сделать мэров выборными, а не назначаемыми» намерены участники сбора подписей под соответствующей петицией, опубликованной 8 февраля на сайте «Удобный город». Сотни граждан Белоруссии уже подписали обращение, которое через 27 дней будет направлено в законодательный орган.

Сбор подписей продолжается, и его участники активно обсуждают механизмы реализации своих конституционных прав. Конституция Белоруссии формально предоставляет гражданам право избирать себе власть, однако на практике в постсоветской республике нет ни одного мэра.

«Выборы, а не назначение, председателей исполкомов могли бы поменять существующий порядок и заставили бы власти прислушаться к мнению граждан и учитывать его при принятии решений, а не выполнять указания свыше. В связи с чем, требуем сделать должности руководителей местных исполнительных и распорядительных органов выборными», — сказано в петиции.

Александр Лукашенко лично назначает глав городских исполкомов, выстроенных в жёсткую «вертикаль исполнительной власти». Советы депутатов ещё в 90-е были сильно ограничены в полномочиях и, как отмечают белорусские политологи, превратились в декоративный орган, формально обладающий функциями совещательно.

До 1994 года Белоруссия была парламентской республикой и Верховный совет формировал правительство. В ходе политического кризиса 1995−1996 годов он был преобразован в двухпалатное Национальное собрание. С тех пор Евросоюз и США не признали свободными и демократическими выборами ни одну белорусскую парламентскую кампанию.

Тем не менее, официоз постсоветской республики периодически называет «мэрами» президентских назначенцев. Широко используются также такие термины, как «сенатор», «национальный язык» и прочие, отсутствующие в законодательстве.