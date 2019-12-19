Тбилиси, , 14:42 — REGNUM Генеральная прокуратура Грузии обратилась в суд с требованием избрать для следователя Марианы Чолоян, после допросов которой решил покончить с собой 15-летний подросток, в качестве меры пресечения заключение под стражу. Данное заявление было опубликовано 19 декабря на сайте надзорного ведомства.

«Следователь не придерживался принципов кодекса ювенальной юстиции и просил Л. С. признать себя виновным. После его отказа признать свою вину, следователь допросил свидетелей и провел между ними очную ставку. В результате несовершеннолетние испытали психологическое давление», — говорится в заявлении прокуратуры.

Как передавало ИА REGNUM, Чолоян ранее было предъявлено обвинение в том, что она якобы давила на подростка, который позже решил покончить жизнь самоубийством. В давлении на несовершеннолетнего сотрудников полиции обвинили и родители погибшего. Ее адвокат не согласна с обвинением.

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