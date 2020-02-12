Варшава, , 13:29 — REGNUM При предвыборном штабе президента Польши создано подразделение по борьбе с «фальшивыми новостями», так называемыми fake news. Задачей подразделения будет противодействие ложной информации и разоблачение дезинформации. О создании подразделения сообщил заместитель пресс-секретаря правящей партии «Право и Справедливость» Радослав Фогель.

«В штабе президента Анджея Дуды создано специальное подразделение, которое будет заниматься исправлением недостоверных сведений, борьбой с fake news. Оно будет ячейкой, отбивающей дезинформацию с любого направления», — приводит слова партийного функционера «Польское радио».

Радослав Фогель указал на недавнее происшествие в городе Пуцке, когда оппозиционные демонстранты пытались сорвать церемонию, посвящённую 100-летию выхода польских войск к морю, которую проводил президент Анджей Дуда. По мнению Фогеля, совершенно очевидно, что акция не была делом местных жителей.

«Мы уже видим, и это уже не первый пример того, что предстоящая президентская кампания, похоже, будет кампанией довольно жестокой, с применением грязных методов, и в какой — то мере основанной на языке ненависти и фейковых новостях», — сказал он.

Как уже сообщалось, в понедельник, 10 февраля в городе Пуцке в Померании, во время торжественной церемонии с участием Анджея Дуды, сторонники либеральной оппозиции пытались сорвать мероприятие, выкрикивая в адрес президента оскорбительные лозунги.

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