Киев, , 12:32 — REGNUM Выборы в Донбассе возможны только после выполнения ряда условий, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак 12 февраля во время брифинга.

«В соответствии с украинским законодательством, невозможно проводить выборы, если на территории Украины есть любые иностранные военные группировки, есть любые незаконные вооружённые люди и граница Украины не находится под контролем её правительства», — рассказал он.

На уточняющий вопрос касательно возможности проведения выборов в Донбассе, Ермак ответил, что у Киева есть чёткий план проведения местных выборов по всей территории Украины, но в отношении самого Донбасса это скорее мечта.

«Это наша мечта, было бы логично, если бы выборы прошли на всей территории Украины», — заявил глава офиса президента Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что осенью 2020 года на всей территории Донбасса могут состояться местные выборы.

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