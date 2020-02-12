Киев, 12 февраля 2020, 12:32 — REGNUM Выборы в Донбассе возможны только после выполнения ряда условий, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак 12 февраля во время брифинга.
На уточняющий вопрос касательно возможности проведения выборов в Донбассе, Ермак ответил, что у Киева есть чёткий план проведения местных выборов по всей территории Украины, но в отношении самого Донбасса это скорее мечта.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что осенью 2020 года на всей территории Донбасса могут состояться местные выборы.
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