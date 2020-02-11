Киев, 11 февраля 2020, 14:56 — REGNUM Осенью 2020 года в Донбассе могут состояться выборы, заявил президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля в интервью «Интерфакс-Украина».
Выборы могут пройти одновременно с местными украинскими выборами, считает он.
По мнению Зеленского, насколько реален такой план покажет встреча нормандской четвёрки, запланированная на апрель 2020 года.
Президент Украины подчеркнул, что выборы в Донбассе могут состояться лишь после прекращения боевых действий в регионе и выводе иностранных вооружённых формирований с его территории. Зеленский не уточнил, какие именно формирования он имел в виду.
Что касается обмена пленными между Донбассом и Украиной, Зеленский анонсировал несколько этапов обмена:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что до апрельского саммита в нормандском формате осталось мало времени, а никакая подготовка к событиям не ведётся.
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