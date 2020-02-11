Киев, , 14:56 — REGNUM Осенью 2020 года в Донбассе могут состояться выборы, заявил президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля в интервью «Интерфакс-Украина».

Выборы могут пройти одновременно с местными украинскими выборами, считает он.

«Насколько это вероятно? Если мы договоримся, всё равно надо будет где-то месяца три, как минимум, для того чтобы там на месте обеспечить безопасность для всех — и для журналистов, и для ЦИК, для всех наблюдателей», — рассказал он.

По мнению Зеленского, насколько реален такой план покажет встреча нормандской четвёрки, запланированная на апрель 2020 года.

«Если там будет снова топтание на месте, шансы на местные выборы уменьшатся в разы», — добавил он.

Президент Украины подчеркнул, что выборы в Донбассе могут состояться лишь после прекращения боевых действий в регионе и выводе иностранных вооружённых формирований с его территории. Зеленский не уточнил, какие именно формирования он имел в виду.

Что касается обмена пленными между Донбассом и Украиной, Зеленский анонсировал несколько этапов обмена:

«На той стороне около 200 наших, у нас тут где-то 175−180. А это означает, что за один раз их вернуть невозможно из-за подготовки документов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что до апрельского саммита в нормандском формате осталось мало времени, а никакая подготовка к событиям не ведётся.

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