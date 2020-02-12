Минск, , 12:15 — REGNUM Заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Андрей Втюрин, гендиректор госмонополиста «Белтелеком» Сергей Сиводедов и ряд других должностных лиц, снятых с должностей после ареста веной 2019 года, заключили досудебную сделку со следствием. Обвиняемыми по громкому коррупционному уголовному делу проходят также граждане России, сообщает белорусское госинформагентство БелТА по итогам предварительного заседания в Верховном суде республики.

Сообщается, что досудебные соглашения были заключены с председателем правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр» Феликсом Касперовичем, замначальника главного управления информационных технологий Нацбанка Андреем Подгорным, гендиректором РУП «Белтелеком» Сергеем Сиводедовым, представителем ИИУП «АМТ-Груп Интернешнл» Михаилом Пригарой и гражданином России Владимиром Казанцевым — представителем компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком». Об оказании правовой помощи российскому гражданину по линии посольства информации нет.

По версии следствия, Касперович совместно с Подгорным получили взятки на сумму более $868 тыс, а Сиводедов, — не менее $470 тыс. и 15 тыс евро. Пригара обвиняется в даче взяток на $285 тыс., а Казанцев — на не менее $190 тыс (огромные по белорусским меркам суммы).

Заместителя госсекретаря белоруского Совбеза (в 2007—2014 гг. руководитель Службы безопасности президента) Андрея Втюрина и гендиректора РУП «Белтелеком» Сергея Сиводедова сотрудники КГБ задержали в мае с поличным.

КГБ предъявил обвинения по ст. 430 и 431 (получение и дача взяток) 16 должностным лицам и представителям коммерческих структур, в том числе двум гражданам России. По данным ведомства, у взяткополучателей было изъято более $1,650 млн (в том числе в облигациях), 62 тыс евро, более 1 кг золота.

Предварительное расследование данного уголовного дела КГБ завершил в декабре. Генпрокуратура направила в Верховный суд уголовное дело для определения подсудности в начале января.

Александр Лукашенко комментировал резонансное уголовное дело. По его словам, Втюрин был взяточником, а не соучастником планируемого госпереворота, как сообщали некоторые ТГ-каналы.

От первого лица: Лукашенко: экс-зам Совбеза Белоруссии — взяточник

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Станислав Зась, несмотря на коррупционный скандал, в 2019 году был согласован на должность генсека ОДКБ, получил назначение и в 2020 году возглавил организацию. Его предшественник на этом посту Юрий Хачатуров был отозван Арменией в связи с обвинением по громкому уголовному делу о госперевороте в 2008 году.