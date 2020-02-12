Москва, 12 февраля 2020, 12:14 — REGNUM Поправки об ограничении оборота никотинсодержащих смесей Госдума может обсудить на заседании 3 марта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля, с таким предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин, учитывая актуальность норм.
«Давайте попросим комитет, чтобы он спланировал его вынесение на 3 марта», — предложил Володин.
Комитет Госдумы по охране здоровья согласен с таким предложением.
Поправки об ограничении оборота никотинсодержащих веществ предлагаются ко второму чтению законопроекта, приравнивающего вейпы к сигаретам.
Ряд регионов уже приняли законы о запрете продаж никпэков несовершеннолетним.