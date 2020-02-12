Москва, 12 февраля 2020, 12:01 — REGNUM Газета «Ведомости» анонсировала результаты «Левады». Руководитель «Левады» подробно прокомментировал эти результаты. Из этого следует, что «Левада» демонстративно и публично играет словами. Потому что констатирует падение «доверия» и одновременно констатирует сохранение на уровне 70% «одобрения» деятельности президента РФ Владимира Путина, заявил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров во вторник, 11 февраля, комментируя результаты опроса «Левада-центра» о доверии к политикам.
«Конституция РФ будет изменена?»
«Левада» играет словами, но Путин — лидер, а оппозиция — ноль
«Я думаю, что даже не все сотрудники «Левады» смогут быстро и точно объяснить, чем отличается одобрение от доверия. При этом мы также знаем, что наш народ за последние 30 лет научился относиться к жизни без доверия и одобряет только конкретные дела.
С этой точки зрения лидерство Путина абсолютное и неизменное. При этом глава «Левады» почему-то поспешно утверждает, что пенсионная реформа не отражается на доверии к Путину. Как же так?
«Левада», известная своими многословными и откровенно манипулирующими, «формирующими» опросами, когда сами вопросы подсказывают ответ, почему-то идёт против широко известных массовых данных других опросов, по которым около 90% народа России против пенсионной реформы.
И эти 90% вы хотите спрятать? Вы хотите отмахнуться от этих 90%, как от назойливой мухи? Позор! Не удается вам формировать общественное мнение 90% нашего народа.
Понятно, что пенсионная реформа не могла не отозваться на доверии нашего народа к власти. Но также понятно, что положение Путина в сознании нашего народа абсолютно лидерское, и у него нет никаких конкурентов.
Даже «Левада» в своих цифрах не может не признать, что положение Медведева близко к погрешности, что положение оппозиции Путину — ноль. Именно поэтому оппозиция Путину и выступает за либеральную, когда к власти можно прийти через митинг на Пушкинской площади.
Все нормальные потребители социологических данных никогда не ориентируются на данные одного опроса одной конторы, тем более проводимые по ничтожным по количеству выборкам, как у «Левады». А всегда следят за настроениями народа по всей совокупности опросов разных контор.
Поэтому либеральная пенсионная реформа отвергается нашим народом, а вы, либеральные «левады», молчите о её значении. Стыд вам и позор!
У вас нет альтернативы Путину. И главная задача нашего народа сейчас — найти того, кто сменит его в 2024 году. И ваших, «левады», клоунов среди сменщиков не будет. Как бы вы ни старались.
Только Путин до сих пор позволяет вам политически существовать в России», — высказал своё мнение Модест Колеров.
Социологический опрос, - это самый распространённый метод социологии, позволяющий, как принято считать, выяснить отношение к какому-либо вопросу в обществе или в какой-то социальной группе.
Опросы бывают устные и письменные, индивидуальные и групповые, также они классифицируются в зависимости от способа изложения мнения респондентов, - от свободной речи до проставления галочек напротив выбранных ответов.
В некоторых случаях, когда это возможно, проводятся сплошные опросы, но в большинстве случаев всю интересующую социологов общность людей опросить невозможно физически. В таком случае проводится выборочный опрос, при котором опрашивают только лиц, связанных с темой опроса, или формируют репрезентативную выборку – как бы уменьшенную модель общества с пропорциональным представительством в ней всех значимых для опроса категорий лиц.
Первые опросы были проведены в XIX веке, а популярным этот метод стал уже в XX веке, когда на Западе укоренилась концепция народа как «источника власти».
Очень часто при проведении опросов социологи допускают необъективность или политизированный подход. Фактически, у них имеются все возможности для подведения результата опроса к нужному заказчику результату. Это можно получить манипуляциями с выборкой или нужными формулировками вопросов. Самыми объективными опросами обычно бывают опросы, которые проводят специально для каких-то заказчиков, результаты которых остаются неизвестны широкой аудитории.
Опросы бывают устные и письменные, индивидуальные и групповые, также они классифицируются в зависимости от способа изложения мнения респондентов, - от свободной речи до проставления галочек напротив выбранных ответов.
В некоторых случаях, когда это возможно, проводятся сплошные опросы, но в большинстве случаев всю интересующую социологов общность людей опросить невозможно физически. В таком случае проводится выборочный опрос, при котором опрашивают только лиц, связанных с темой опроса, или формируют репрезентативную выборку – как бы уменьшенную модель общества с пропорциональным представительством в ней всех значимых для опроса категорий лиц.
Первые опросы были проведены в XIX веке, а популярным этот метод стал уже в XX веке, когда на Западе укоренилась концепция народа как «источника власти».
Очень часто при проведении опросов социологи допускают необъективность или политизированный подход. Фактически, у них имеются все возможности для подведения результата опроса к нужному заказчику результату. Это можно получить манипуляциями с выборкой или нужными формулировками вопросов. Самыми объективными опросами обычно бывают опросы, которые проводят специально для каких-то заказчиков, результаты которых остаются неизвестны широкой аудитории.