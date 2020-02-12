Москва, , 12:01 — REGNUM Газета «Ведомости» анонсировала результаты «Левады». Руководитель «Левады» подробно прокомментировал эти результаты. Из этого следует, что «Левада» демонстративно и публично играет словами. Потому что констатирует падение «доверия» и одновременно констатирует сохранение на уровне 70% «одобрения» деятельности президента РФ Владимира Путина, заявил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров во вторник, 11 февраля, комментируя результаты опроса «Левада-центра» о доверии к политикам.

«Я думаю, что даже не все сотрудники «Левады» смогут быстро и точно объяснить, чем отличается одобрение от доверия. При этом мы также знаем, что наш народ за последние 30 лет научился относиться к жизни без доверия и одобряет только конкретные дела.

С этой точки зрения лидерство Путина абсолютное и неизменное. При этом глава «Левады» почему-то поспешно утверждает, что пенсионная реформа не отражается на доверии к Путину. Как же так?

«Левада», известная своими многословными и откровенно манипулирующими, «формирующими» опросами, когда сами вопросы подсказывают ответ, почему-то идёт против широко известных массовых данных других опросов, по которым около 90% народа России против пенсионной реформы.

И эти 90% вы хотите спрятать? Вы хотите отмахнуться от этих 90%, как от назойливой мухи? Позор! Не удается вам формировать общественное мнение 90% нашего народа.

Понятно, что пенсионная реформа не могла не отозваться на доверии нашего народа к власти. Но также понятно, что положение Путина в сознании нашего народа абсолютно лидерское, и у него нет никаких конкурентов.

Даже «Левада» в своих цифрах не может не признать, что положение Медведева близко к погрешности, что положение оппозиции Путину — ноль. Именно поэтому оппозиция Путину и выступает за либеральную, когда к власти можно прийти через митинг на Пушкинской площади.

Все нормальные потребители социологических данных никогда не ориентируются на данные одного опроса одной конторы, тем более проводимые по ничтожным по количеству выборкам, как у «Левады». А всегда следят за настроениями народа по всей совокупности опросов разных контор.

Поэтому либеральная пенсионная реформа отвергается нашим народом, а вы, либеральные «левады», молчите о её значении. Стыд вам и позор!

У вас нет альтернативы Путину. И главная задача нашего народа сейчас — найти того, кто сменит его в 2024 году. И ваших, «левады», клоунов среди сменщиков не будет. Как бы вы ни старались.

Только Путин до сих пор позволяет вам политически существовать в России», — высказал своё мнение Модест Колеров.