Киев, , 11:45 — REGNUM Ответственность за начало войны на Донбассе полностью лежит на правительстве России и президенте РФ Владимире Путине, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в своём интервью. Видео интервью выложено 11 февраля на его странице в социальной сети Facebook.

«Это фактически война, которая была развязана на Донбассе, которую развязало правительство России. То есть ответственность несёт действующая российская власть», — рассказал он.

На уточняющий вопрос означает ли это ответственность президента РФ, Загороднюк ответил: «Это известно уже всем!».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Загороднюк выступил против отведения сил вдоль всей линии соприкосновения Украины и Донбасса.

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Напомним, украинская власть и СМИ не признают гражданский характер войны в Донбассе. Украинская пропаганда продвигает версию о некой «российской агрессии», не предоставляя никаких доказательств. В реальности Россия не является стороной донбасского конфликта, а выступает в качестве одной из стран, заинтересованных в прекращении войны.