Киев, , 09:14 — REGNUM Министерство обороны Украины выступает против разведения сил вдоль всей линии разграничения в Донбассе, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сообщило 9 февраля «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

«Мы очень серьезно исследовали этот вопрос и в Минобороны, в Генштабе, в других силовых ведомствах, на заседаниях СНБО. Главным было то, что это, во-первых, противоречит Минским соглашениям», — утверждает министр.

Он заявил, что согласно Минским соглашениям, территорию Украины должны покинуть некие «иностранные военные формирования», а те формирования, которые Украина считает «незаконными» должны разоружиться.

Загороднюк добавил, что отведение сил никак не повлияет на ситуацию с безопасностью в регионе, поскольку расстояние в два километра не является препятствием для снайперов и диверсионно-разведывательных групп.

Напомним, украинская пропаганда утверждает, якобы в Донбассе против ВСУ воюют некие «российские войска». При этом за шесть лет гражданской войны украинская сторона ничем не подтвердила свои заявления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший главарь экстремистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Ярош заявил, что украинские спецслужбы могут организовать в ДНР и ЛНР некую «революцию», воспользовавшись которой боевики ВСУ могут захватить территорию республик.

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