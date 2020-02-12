Киев, , 10:44 — REGNUM Мировоззрение президента Украины Владимира Зеленского эклектично, заявил 11 февраля директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 11 февраля в эфире телеканала 112.ua.

«У самого президента в голове эклектика… в гуманитарном плане. У него нет чётких взглядов, для него вопросы гуманитарные не важны», — рассказал он.

Бортник указал на не сочетаемость уважения к советским воинам-победителям и обвинений Советского Союза в развязывании Второй Мировой войны:

«И «деды воевали» и «Сталин с Гитлером развязали войну», и «Бандера-герой» и цветы к обелиску Славы».

Он объяснил, что к гуманитарным вопросам Зеленский относится очень поверхностно. Для президента Украины главный вопрос — это вопрос экономики.

«Президент наш — бизнесмен средней руки, который пришёл из сферы услуг. Он не политик», — подытожил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский заявил, что Зеленский продолжает дело Петра Порошенко, неумело используя некоторые пропагандистские клише. Его целью является дискредитация победы СССР над нацизмом.

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