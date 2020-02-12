Киев, 12 февраля 2020, 10:44 — REGNUM Мировоззрение президента Украины Владимира Зеленского эклектично, заявил 11 февраля директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 11 февраля в эфире телеканала 112.ua.
Бортник указал на не сочетаемость уважения к советским воинам-победителям и обвинений Советского Союза в развязывании Второй Мировой войны:
Он объяснил, что к гуманитарным вопросам Зеленский относится очень поверхностно. Для президента Украины главный вопрос — это вопрос экономики.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский заявил, что Зеленский продолжает дело Петра Порошенко, неумело используя некоторые пропагандистские клише. Его целью является дискредитация победы СССР над нацизмом.
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