Киев, , 06:30 — REGNUM Решение президента Украины Владимира Зеленского признать Советский Союз ответственным за развязывание Второй мировой войны привело его в идеологическую ловушку. Об этом рассказал депутат Верховной рады Вадим Новинский в интервью изданию «Апостроф».

Новинский отметил, что высказывание украинского президента является «одним из наиболее коварных тезисов, внедряемых в сознание граждан». Депутат подчеркнул, что Зеленский продолжает в след за своим предшественником Петром Порошенко неумело пользовать ряд риторических и идеологических клише.

По словам парламентария, пропаганда на Украине продолжает транслировать ложный тезис о том, что СССР «завалил немцев трупами», несмотря на то, что в реальности соотношение потерь составляло 1:1,3.

Новинский уверен, что основная цель украинских пропагандистов сейчас состоит в том, чтобы сначала подвергнуть сомнению, а после довести до абсурда подвиг, совершенный народами СССР в борьбе с нацизмом.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января польском в Освенциме в ходе совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вина за развязывание Второй мировой войны отчасти лежит на Советском Союзе.