Париж, , 08:53 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан встретился со своим итальянским коллегой, министром иностранных дел и международного сотрудничества Луиджи Ди Майо в Париже, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

После Берлинской конференции министры обсудили несколько международных тем, в частности, ситуацию в Ливии.

«Стороны подтвердили приверженность двух стран соблюдению эмбарго на поставки оружия и прекращения огня в Ливии», — говорится в заявлении МИД Франции.

Жан-Ив Ле Дриан и Луиджи ди Майо обсудили ситуацию в регионе Сахель, где участвуют Франция и Италия.

Министры также обменялись мнениями по иранскому вопросу, Сирии и мирному процессу на Ближнем Востоке, а также ключевым европейским приоритетам, в частности, о будущих отношениях с Великобританией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что государство не только подтверждает свою приверженность региону Сахель, но и решило отправить еще 600 человек для участия в операции «Бархан».

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