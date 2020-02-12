Нуакшот, , 08:14 — REGNUM В Национальной ассамблее Мавритании отрицают сообщение журналистов французской радиостанции RFI о том, что депутатам якобы запретили использовать французский язык в стенах парламента.

В сообщении RFI цитировались слова председателя Национальной ассамблеи Мавритании Шейха ульда Байи, который на предыдущей сессии парламента заявил, что «здесь, в Ассамблее, французская речь больше не имеет смысла, поскольку у вас есть четыре языка для обращения к мавританцам, как это предусмотрено в законе».

Этими четырьмя языками являются арабский, единственный государственный язык страны, и три языка коренных народов, которые согласно Конституции имеют «национальный статус» — пулар, сонинке и волоф, отмечают репортеры.

«Сообщение не имеет под собой никаких оснований. Французский никогда не был запрещен… на самом деле депутаты выражали свои мысли на этом языке наиболее красноречиво на последнем пленарном заседании… и французский вместе с арабским языком остается языком письменного общения для законов, документов и переписки Национальной ассамблеи», — говорится в сообщении на веб-сайте парламента Мавритании.

В заявлении парламента уточнилось, что Ульд Байя имел в виду, что синхронный перевод выступлений на французский язык прекратится, потому что служба устного перевода «не может охватывать более четырех языков».

Высокопоставленный чиновник парламента Сид'Ахмед ульд Салех подтвердил это, заявив в интервью репортёру RFI позднее, что «французский язык больше не будет переводиться, потому что это технически невозможно», поскольку национальные языки должны иметь приоритет в плане ресурсов. Но он стремился заверить слушателей в том, что депутаты «могут и всегда смогут говорить по-французски», отмечают репортеры.

По информации журналистов радиостанции, французский не имеет официального статуса, но все еще широко используется как межобщинный язык в полиэтнической Мавритании, особенно в средствах массовой информации и бизнесе.

Как сообщают репортеры, французское наследие является деликатной темой в Мавритании, которая была колонией Франции с 1903 по 1960 год. Страна поменяла свой флаг в 2017 году, добавив две красные полосы в знак памяти о погибших в борьбе за независимость.