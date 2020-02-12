Вашингтон, , 03:16 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа может уже на текущей неделе опубликовать соглашение о прекращении насилия с террористическим движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передает телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

По данным источников, соглашение будет одним из шагов к режиму прекращения огня между США и террористами, а также к заключению мирного договора в будущем. При этом американские власти намерены подписать мирное соглашение, чтобы вывести часть своих войск из Афганистана. Однако в Белом доме опасаются, что не смогут получить гарантии от «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по исполнению договоренностей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Афганистана Ашраф Гани заявил об успехах в переговорах Соединенных Штатов с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об успехах ему рассказал американский госсекретарь Майк Помпео.

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