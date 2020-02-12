Вашингтон, , 02:00 — REGNUM Часть сотрудников администрации президента США будет уволена со своих должностей, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме.

У Трампа спросили, намерен ли он увольнять кого-либо еще вслед за подполковником Александром Виндманом, давшем показания против лидера США в рамках процесса по импичменту.

«Еще как, абсолютно точно», — заявил американский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля были уволены со своих должностей эксперт по Украине в Совете национальной безопасности США подполковник Александр Виндман и посол Соединенных Штатов в ЕС Гордон Сондленд. В Белом доме отметили, что увольнение двух свидетелей по делу об импичменте Трампа должно показать, что действовать против американского лидера недопустимо.

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