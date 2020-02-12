Ла-Пас, , 01:30 — REGNUM Правительство Боливии усилило контроль за границами страны, опасаясь, что экс-президент Эво Моралес попытается въехать в страну после поездки в Кубу для лечения, сообщает газета El Deber.

«Полиция и вооруженные силы усилили контроль за границей у городов Якуиба, Бермеха и Вильясон», — заявил глава боливийской миграционной службы Марсела Риваса.

Он считает, что Моралес вылетел на Кубу не для лечения, а с некими политическими целями.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля бывший президент Боливии Эво Моралес, ушедший со своего поста в результате государственного переворота, вылетел на Кубу для лечения. Накануне вылета он предупредил президента Аргентины Альберто Фернандеса.

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