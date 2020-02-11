Вашингтон, , 23:55 — REGNUM Расторжение Филиппинами договора с США об иностранных вооружённых силах — не повод считать, что союз двух стран сошёл на нет, говорится в заявлении представителя пресс-службы Пентагона Дэвида Истберна от 11 февраля.

Истберн «Наш союз самый давний в регионе и остается важным как никогда».

Американский представитель подчеркнул, что военное сотрудничество с США полезно и необходимо Филиппинам — в том числе в борьбе с терроризмом, а также для защиты страны от врагов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, филиппинские власти 11 февраля объявили о расторжении договора об иностранных вооружённых силах. Расторжению этого договора предшествовало охлаждение между Манилой и Вашингтоном, которое нарастало с момента прихода к власти на Филиппинах президента Родриго Дутерте.

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