Дамаск, , 22:44 — REGNUM Российская военная полиция продолжает патрулирование зоны у турецкой границы на северо-востоке Сирии, сообщил 11 февраля на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Патрулирование районов у сирийско-турецкой границы проведено на двух маршрутах в провинциях Хасака и Алеппо.

Начальник Центра уточнил, что первый маршрут патрулирования проходил через 16 населенных пунктов, на втором маршруте расположены 20 поселений.

В ходе патрулирования каких-либо происшествий не отмечено.

Вертолёты российской армейской авиации осуществили воздушное патрулирование по маршруту аэродром Камышлы — Телль-Эш-Шур-Гарби — Тель-Тамр — электроподстанция Мабрука — Бтейман — элеватор Алия — Телль-Эш-Шур — Гарби — аэродром Кашимилия.

Как сообщало ИА REGNUM, патрулирование приграничной зоны на северо-востоке Сирии проводится для обеспечения отвода вооружённых формирований сирийских курдов от границы Турции.

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